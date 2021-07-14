Депутат Рады поддержал отказ Меркель обсуждать «СП-2» в «нормандском формате»

Киев, 14 июля. Депутат Верховной рады от ОПЗЖ Вадим Рабинович одобрил решение немецкого канцлера Ангелы Меркель отказаться обсуждать «Северный поток — 2» в «нормандском формате».

Меркель отказала украинскому лидеру Владимир Зеленскому в обсуждении темы строительства газопровода в «нормандском формате». При этом канцлер старалась не обидеть президента Украины, написал Рабинович в Facebook.

«Воспитанная женщина и (в оригинале использовано грубое ругательство. — Прим. ред.) посылает вежливо, чтобы не обидеть», — сказал украинский депутат.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на слова украинского коллеги о трубопроводе «Северный поток — 2». Российский президент отметил, что «нормандский формат» — это политическая площадка, на которой невозможно обсуждать коммерческие проекты, такие как строящийся «СП-2».