Дизайнеры рассказали об устаревших решениях в интерьере в 2021 году

Москва, 14 июля. Позолоченный декор и использование громоздкой мебели являются одними из главных антитрендов в 2021 году.

Кроме этого, так называемый евроремонт считается устаревшим дизайнерским решением в современных квартирах. Также выходит из моды использование громоздких шкафов и массивных кроватей с большим обилием усложненного декора, сказала сооснователь студии дизайна Puzzle Юлия Панфилова.

Нагромождение мебели и предметов интерьера стало неактуальным в 2021 году. Покупатели все чаще выбирают предметы из биопластика, а также используют светлую древесину для полов, облицовки стен и потолка. Сейчас в тренде стало рациональное использование света, с подсвечиванием отдельных мест в комнате, пишет РИА Недвижимость.

Недавно дизайнер Екатерина Кузина рассказала о самых модных на сегодняшний день тенденциях в оформлении интерьера.