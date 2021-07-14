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«Больше нельзя будет воровать»: немцы оценили речи Зеленского на встрече с Меркель
Политика
«Больше нельзя будет воровать»: немцы оценили речи Зеленского на встрече с Меркель
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 14 июля. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель потребовал транзит газа, поскольку считает газопровод «СП-2» угрозой. Немцы высмеяли политика.

Представитель Германии заявила, что Берлин и дальше будет отстаивать энергетическую безопасность Киева. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Я вспоминаю, что Украина несколько лет назад (при Тимошенко) не оплатила России счета за газ в размере 500 миллионов долларов и воспользовалась газом, предназначенным для ЕС. Тот, кто ведет дела так, не должен удивляться, что его пытаются «обойти». Политики на Украине наивны как дети», отметила uga-baba.

По ее мнению, «Северный поток — 2» не может быть угрозой для Украины, потому что это лишь газопровод. Берлин не должен обеспечивать экономику Киева.

«Потребители газа в Европе должны иметь возможность выбирать между дешевым газом из «Северного потока — 2» и более дорогим из-за «надбавки солидарности» с Украиной», подчеркивает Rasputiza.

Gustav noske попытался вспомнить, когда «СП-2» реально угрожал Украине, разве что потерей денег. Он не понимает, как поставка голубого топлива из США устранит эту проблему. В таком случае Москва направит свой газ в Пекин, и тогда Киев точно будет не у дел.

«Ведь больше нельзя будет получать деньги за пользование износившимся газопроводом, который вообще-то на полученные деньги нужно ремонтировать и поддерживать в рабочем состоянии. Больше нельзя будет просто воровать газ, потому что его больше не будут поставлять из-за неоплаченнных счетов», резюмировал The Highland Pheasant.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин ответил на слова украинского коллеги о трубопроводе «Северный поток — 2».

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меркель зеленский германия Северный поток — 2
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