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Политика
Депутат Рады поддержал отказ Меркель обсуждать «СП-2» в «нормандском формате»
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Вашингтон назвал «СП-2» угрозой для энергобезопасности Киева и Европы
Политика
Вашингтон назвал «СП-2» угрозой для энергобезопасности Киева и Европы
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 14 июля. Вашингтон считает, что российский газопровод «Северный поток — 2» может угрожать энергобезопасности Европы и Украины.

Заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент посетил Украину. Вашингтон считает «СП-2» плохим делом. Об этом Кент рассказал «Украине 24», передает RT.

«Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы?» сказал он.

Это принципиальная позиция США. Кент отметил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель приедет в Вашингтон через неделю.

Ранее президент России Владимир Путин ответил на слова украинского коллеги о трубопроводе «Северный поток — 2». Российский президент отметил, что «нормандский формат» — это политическая площадка, на которой невозможно обсуждать коммерческие проекты, такие как «Северный поток — 2».

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