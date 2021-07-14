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Тимоти Шаламе обнажился для Фрэнсис Макдорманд в новом фильме

  /   Обновлено: 14 июля 2021 05:04
Шоу-бизнес
Тимоти Шаламе обнажился для Фрэнсис Макдорманд в новом фильме
Pr Scr youtube.com  /  SearchlightPictures

Канны, 14 июля. После своего дебюта на Каннском кинофестивале на YouTube вышел новый тизер будущего фильма Уэса Андерсона The French Dispatch — «Французская депеша».

В отрывке из фильма одетая Фрэнсис МакДорманд идет поправлять макияж, когда понимает, что в ванной она не одна. Отодвигая занавеску для душа, она показывает обнаженного Тимоти Шаламе, принимающего ванну и работающего над своим манифестом.

«Я голый», говорит он ей в черно-белом видео.

«Я это вижу», отвечает она.

Когда он просит ее вычитать его манифест, она заявляет, что он влажный как физически, так и метафорически.

Тимоти Шаламе обнажился для Фрэнсис Макдорманд в новом фильме
Pr Scr youtube.com  /  SearchlightPictures

Фильм был широко известен как любовное письмо Андерсона журналистике и был встречен восторженными отзывами в Каннах, где картине несколько минут аплодировали стоя.

Однако, как передает NYPost, Андерсон отказался проводить традиционную пресс-конференцию со своим актерским составом на мероприятии или давать какие-либо интервью присутствующим репортерам.

«Я надеюсь, что мы скоро вернемся с еще одним фильмом», коротко сказал он толпе после показа картины.

Тимоти Шаламе обнажился для Фрэнсис Макдорманд в новом фильме
Pr Scr youtube.com  /  SearchlightPictures

Ранее сообщалось, что французский актер Луи Гаррель и его жена Летиция Каста впервые вышли в свет после рождения ребенка. Пара появилась на Каннском кинофестивале. Супруги прибыли в Канны, чтобы представить новый фильм Гарреля — La croisade. Главную роль в киноленте исполнила 43-летняя Каста.

Пара в официальном браке с 2017 года. Весной этого года у супругов появился совместный ребенок. Мальчика назвали Азелем.

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