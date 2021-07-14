Врач оценил последствия пропуска второй прививки от коронавируса

Москва, 14 июля. Вторую прививку можно отложить на несколько недель по необходимости, но не дольше, чем на полгода, рассказал врач Борис Чурадзе.

Такой срок не повлияет на формирование иммунного ответа. Но нужно помнить про важность вакцинации и принимать решение отложить второй этап лишь по уважительной причине, например, по состоянию здоровья, отметил специалист в беседе с радио Sputnik.

«В условиях пандемии важно соблюдать сроки, чтобы быстрее достигать целевых значений клеточного и гуморального иммунитета», — подчеркнул врач.

Несмотря на то, что такая пауза допустима в медицине, следует знать, что спустя полгода «неполной» вакцинации придется проходить полный курс процедуры заново. При этом россиян предупредили, что вторая прививка может вызвать больше побочных эффектов, которые в целом могут привести к состоянию, напоминающему грипп.