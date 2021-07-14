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Экономист спрогнозировал укрепление рубля к осени
Экономика
Экономист спрогнозировал укрепление рубля к осени
pixabay.com

Москва, 14 июля. Рубль может укрепиться к осени, хотя сейчас наблюдается тенденция роста доллара к российской валюте.

Растущие цены на газ и нефть, поступления от экспортной выручки будут «давить» на курс доллара к рублю, рассказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов в беседе с «Прайм».

ФНБ недавно полностью отказался от доллара и при поступлении нефтегазовых доходов собирается конвертировать его в другие валюты. Это будет создавать постоянное давление. Также уровень 70 рублей за доллар кажется наиболее вероятным в условиях мировой инфляции, заключил специалист.

Недавно экономисты рассказали, как правильно создавать финансовую подушку безопасности: следует хранить сбережения в разных валютах, отдавая предпочтение российскому рублю.

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