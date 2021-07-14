Усс озвучил вероятные сроки завершения строительства метро в Красноярске

Красноярск, 14 июля. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал вероятные сроки строительства метро в Красноярске.

Ранее Усс принял участие в совещании с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. На встрече обсуждались технические решения для строительства современного подземного транспорта и оптимизация стоимости постройки метро.

Губернатор на своей странице в Instagram написал, что у него с Хуснуллиным состоялся «большой разговор». В ходе него зампред правительства заявил, что построить метро в Красноярске «вполне реально» к 2025 году.

Построить метро в Красноярске обещают с 1990-х годов. Работы так и не были закончены из-за нехватки средств.

Метрополитен в Красноярском крае могут запустить уже через три года. Об этом ранее рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.