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Усс озвучил вероятные сроки завершения строительства метро в Красноярске
Политика
Усс озвучил вероятные сроки завершения строительства метро в Красноярске
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Красноярск, 14 июля. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал вероятные сроки строительства метро в Красноярске.

Ранее Усс принял участие в совещании с заместителем председателя Правительства России Маратом Хуснуллиным. На встрече обсуждались технические решения для строительства современного подземного транспорта и оптимизация стоимости постройки метро.

Губернатор на своей странице в Instagram написал, что у него с Хуснуллиным состоялся «большой разговор». В ходе него зампред правительства заявил, что построить метро в Красноярске «вполне реально» к 2025 году.

Построить метро в Красноярске обещают с 1990-х годов. Работы так и не были закончены из-за нехватки средств.

Метрополитен в Красноярском крае могут запустить уже через три года. Об этом ранее рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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метро красноярск александр усс
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