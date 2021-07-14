Диетолог Кален посоветовала отказаться от трех продуктов при жаре

Москва, 14 июля. Диетолог Елена Кален посоветовала россиянам, которые худеют, меньше употреблять газировки, кофе и горячих супов при жаре.

Кален утверждает, что из-за кофе организм быстрее выводит влагу, что является причиной нарушения водно-солевого баланса. Это может привести к отекам. Диетолог советует отдать предпочтение зеленому чаю, морсу или цикорию, передает РИА Новости.

Газировку также лучше не употреблять в жару. Человек, который выпил стакан лимонада, спустя время почувствует еще большую жажду. При этом такие напитки содержат много сахара и пустых калорий.

Кален советует добавить в рацион холодные супы из овощей. Диетолог утверждает, что они имеют много витаминов, быстро освежают и насыщают.

Ранее диетолог Марина Хорол в беседе с RT также перечислила продукты, которые стоит избегать в жару. Врач советует в жару употреблять легкие продукты.