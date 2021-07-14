Старение американцев может сильно ударить по экономике США

Вашингтон, 14 июля. Американская экономика подвергнется сильному удару «в тонну кирпичей» из-за старения населения.

На данный момент 16,5% американского населения старше 65 лет (54 млн человек). К 2030 году их станет 74 млн. Об этом заявила министр торговли страны Джина Раймондо.

Порядка 400 млрд долларов за десять лет власти США намерены направить на финансирование ухода за пожилыми людьми и инвалидами. По словам Раймондо, 1,5 млн женщин не приступили к работе после того, как ушли во время пандемии коронавируса ухаживать за пожилыми, инвалидами и детьми.

«Простое повышение зарплаты этим женщинам будет огромным стимулом для нашей экономики и огромным тормозом, если мы этого не сделаем», — сказала она.

В США также заявили об ускорении годовой инфляции в июне до 5,4%. Цены на продовольствие выросли на 0,8%, передает RT.

Ранее главный редактор журнала «Латинская Америка» и профессор СПБГУ Виктор Хейфец рассказал, что за беспорядками и падением экономики на Кубе могут стоять решения правительства США. Он рассказал, что власти островного государства не раз сетовали на то, что распоряжение Америки ввести эмбарго наносит мощнейший ущерб по Кубе в сфере вышеуказанной отрасли.