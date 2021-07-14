Названы три знака зодиака, которых ждут неприятности во второй половине лета

Москва, 14 июля. Тельцам, Весам и Львам следует быть осторожными в отпуске, который их ждет во второй половине лета.

Людям, рожденным под знаком Льва, следует опасаться травм и проблем со здоровьем. Поэтому не следует увлекаться экстремальными развлечениями, походами в горы и дальними заплывами, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Тельцам угрожают сердечные неурядицы, которые в отпуске могут начаться с ярких приключений, романов, курортных встреч. Они же могут у особо отчаянных закончиться обманом или проблемами со здоровьем.

Весы рискуют лишиться важного имущества. Причем не только на отдыхе, но и в свое отсутствие. Астрологи советуют поставить сигнализацию или отдать все ценные вещи на хранение во время поездки, а также присматривать за деньгами и личными вещами в отпуске.

Недавно астрологи также рассказали, кто может стать преемником президента Украины Владимира Зеленского. Сам Зеленский, по мнению эксперта, не будет олигархом после завершения президентской карьеры.