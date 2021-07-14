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Сильное землетрясение произошло у берегов Тайваня
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Тайваня
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Тайбэй, 14 июля. Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 по шкале Рихтера у берегов острова Тайвань 14 июля.

Об этом сообщила геологическая служба США. Эпицентр землетрясения располагался на расстоянии 9,3 км к юго-востоку от города Хуалянь, где проживают 350 тыс. человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Предупреждения об угрозе цунами не было.

Недавно, 13 июля, сильное землетрясение произошло у восточного побережья Камчатки. В региональном управлении МЧС сообщили о мощном подземном толчке магнитудой 6,0 по шкале Рихтера.

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