Врачи расшифровали результаты последних КТ госпитализированной МакSим

Москва, 14 июля. Врач Иван Тарасенко сообщил, что в результатах новых анализов госпитализированной артистки МакSим имеются позитивные признаки, но это не говорит об улучшении состояния артистки.

Медик заявил, что это может быть серьезная патология с присоединением бактериальной флоры, передает «LIFE«. Тарасенко добавил, что в результатах КТ описывается тяжелое состояние певицы.

Врач отметил, что начальное разрушение вирусной пневмонии — это хорошие показатели. Он считает, что инфильтрация, скорее всего начала рассасываться. Однако его беспокоит появление воздушных полостей в периферических отделах правого легкого. Это может свидетельствовать о присоединении бактериальной флоры или тромбоэмболических зон к прогрессирующему недугу, что может говорить о сильном воспалительном процессе.

Терапевт Андрей Звонков подчеркнул, что у певицы развился седативный плеврит, который становится причиной дыхательной недостаточности.

Ранее RT передавал слова представителя MaкSим о состоянии артистки. Менеджер Яна Богушевская сообщила, что исполнительница находится в тяжелом состоянии.