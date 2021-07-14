Названы способы наладить испорченные отношения с родственниками

Москва, 14 июля. Психолог Екатерина Иванова рассказала, как наладить испорченные отношения с родственниками.

По ее словам, для гармоничного развития личности контакт с родителями первостепенен, а с родственниками родителей — второстепенен. Секретом хороших отношений психолог назвала собственный личностный рост.

«Главный секрет хороших отношений — это собственный личностный рост. Самодостаточная личность принимает все неидеальности близких людей, принимает их такими, какие они есть, не просто на словах, а по-честному, потому что зрелая личность принимает себя тотально», — цитирует эксперта «МИР 24».

Конфликты с родственниками чаще всего возникают из-за нарушения границ допустимого поведения, отметил психотерапевт и врач-психиатр Михаил Валуйский. Специалист считает, что родственные связи ссора не нарушает.

В значимые периоды жизни обращение к родственникам может открыть новые возможности, отмечает психолог Наталья Манухина. По ее словам, добрые отношения с близкими нужны, чтобы иметь опору.

Психолог Олег Долгицкий при ухудшении отношений советует выждать, когда забудутся негативные воспоминания о конфликте. Он напомнил, что для развития и жизни человека отношения с семьей принципиально важны.

Ранее психолог Анна Неги объяснила, почему некоторые родители любят животных больше собственных детей. Специалист призвала понимать, что во многих областях человеческой деятельности крайности рождают крайности.