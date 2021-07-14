Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 03:57
03:57
Общество
Диетолог Кален посоветовала отказаться от трех продуктов при жаре
03:48
Политика
Усс озвучил вероятные сроки завершения строительства метро в Красноярске
03:45
Экономика
Старение американцев может сильно ударить по экономике США
03:43
Общество
Названы три знака зодиака, которых ждут неприятности во второй половине лета
03:26
Происшествия
Сильное землетрясение произошло у берегов Тайваня
03:22
Шоу-бизнес
Врачи расшифровали результаты последних КТ госпитализированной МакSим
03:19
Общество
Названы способы наладить испорченные отношения с родственниками
03:02
Общество
Авдолян планирует за свой счет возвести третью ветку БАМа
03:00
Общество
Врач назвал побочные эффекты второго компонента вакцины против COVID-19
02:58
Общество
Сексолог рассказала о влиянии QR-кодов на первое свидание
Все новости

Названы способы наладить испорченные отношения с родственниками

  /   Обновлено: 14 июля 2021 03:19
Общество
Названы способы наладить испорченные отношения с родственниками
pixabay.com

Москва, 14 июля. Психолог Екатерина Иванова рассказала, как наладить испорченные отношения с родственниками.

По ее словам, для гармоничного развития личности контакт с родителями первостепенен, а с родственниками родителей второстепенен. Секретом хороших отношений психолог назвала собственный личностный рост.

«Главный секрет хороших отношений это собственный личностный рост. Самодостаточная личность принимает все неидеальности близких людей, принимает их такими, какие они есть, не просто на словах, а по-честному, потому что зрелая личность принимает себя тотально», цитирует эксперта «МИР 24».

Конфликты с родственниками чаще всего возникают из-за нарушения границ допустимого поведения, отметил психотерапевт и врач-психиатр Михаил Валуйский. Специалист считает, что родственные связи ссора не нарушает.

В значимые периоды жизни обращение к родственникам может открыть новые возможности, отмечает психолог Наталья Манухина. По ее словам, добрые отношения с близкими нужны, чтобы иметь опору.

Психолог Олег Долгицкий при ухудшении отношений советует выждать, когда забудутся негативные воспоминания о конфликте. Он напомнил, что для развития и жизни человека отношения с семьей принципиально важны.

Ранее психолог Анна Неги объяснила, почему некоторые родители любят животных больше собственных детей. Специалист призвала понимать, что во многих областях человеческой деятельности крайности рождают крайности.

Вернуться назад

семья психология психолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru