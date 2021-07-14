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Авдолян планирует за свой счет возвести третью ветку БАМа
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Авдолян планирует за свой счет возвести третью ветку БАМа
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 14 июля. Компания «А-Проперти» Альберта Авдоляна планирует за собственный счет возвести частную железную дорогу от Эльги до Охотского моря.

Соответствующей информацией с РБК поделилась представитель организации Анастасия Харитонова. Управляющий директор рейтинговой службы ЕРА Сергей Гришунин считает, что на строительство проекта придется потратить от 2,5 до 3 миллиардов долларов.

Она заявила, что протяженность проекта составит примерно 500 километров. По этой железной дороге можно будет доставлять 30 миллионов тонн угля за год.

Ранее RT писал о плане расширения Транссиба и БАМа. Проект был подготовлен 3 марта 2021 года.

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железная дорога бам авдолян
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