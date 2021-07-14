Врач назвал побочные эффекты второго компонента вакцины против COVID-19

Москва, 14 июля. Во время введения второго компонента вакцины от COVID-19 может быть больше побочных реакций, чем во время первого, сообщил врач-терапевт Виктор Лишин.

В беседе с URA.RU специалист отметил, что «второй компонент вакцины чаще вызывает больше побочных эффектов, чем первый». При первой прививки возможно отсутствие какой-либо реакции. Терапевт отметил, что пациенты чаще всего сравнивают реакцию на второй компонент препарата с симптомами гриппа.

«Частые реакции: повышение температуры, боли в области укола, общее недомогание, слабость», — уточнил Лишин.

Терапевт широкого профиля, главный врач клиники «Твой доктор» Татьяна Романенко добавила, что все эти реакции ожидаемы и быстро проходят. Она посоветовала задуматься о целесообразности второго этапа вакцинации только в том случае, если при первом введении препарата температура повышалась до 39 градусов.

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Ранее врач-эпидемиолог Роспотребнадзора Рамаз Кицбабашвили развеял самые распространенные мифы о вакцинации против коронавируса. По словам специалиста, первое заблуждение касается якобы снижения иммунитета после прививки. Однако вакцина не оказывает никакого влияния на интенсивность иммунитета. Вакцинация нужна для клеток памяти, которые при встрече с вирусом обеспечат ответ, подчеркнул эксперт.