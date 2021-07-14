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Сексолог рассказала о влиянии QR-кодов на первое свидание
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Сексолог рассказала о влиянии QR-кодов на первое свидание

  /   Обновлено: 14 июля 2021 02:58
Общество
Сексолог рассказала о влиянии QR-кодов на первое свидание
pixabay.com

Москва, 14 июля. Введение QR-кодов повлияло на жизнь влюбленных пар. Из-за этого пойти на первое свидание в ресторан или кафе стало проблематичным.

В качестве альтернативы мужчины стали предлагать дамам пойти на первое свидание домой. По мнению сексолога Ольги Кетоевой, такой вариант встречи подойдет только для раскрепощенных девушек. Также она предупреждает, что мужчины менее романтичны и для них вечер все равно должен закончиться сексом.

«Это не плохо, это данность. Так и есть. Если девушка на это согласна, не оправдывая себя при этом ничем, пусть идет», сказала сексолог в интервью «Вечерней Москве».

По ее словам, дамы, которые не хотят такой перспективы на первом свидании, могут предложить в качестве альтернативы погулять в парке или сходить на пляж и устроить пикник.

Недавно, сексолог Алия Королева рассказала, как возраст мужчины может напрямую определять его отношения с женщинами.

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секс свидание сексолог
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