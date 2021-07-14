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Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 15 июля

  /   Обновлено: 14 июля 2021 02:30
Спорт
Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 15 июля
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Москва, 14 июля. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) во время заседания, которое пройдет 15 июля, оценит выступление национальной сборной на Евро-2020.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба РФС. Российские футболисты на Евро-2020 заняли последнюю строчку в групповом этапе, что не позволило им квалифицироваться в первый раунд плей-офф. Министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков сообщили, что такой результат сборной является неудовлетворительным.

Недавно Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. РФС предстоит назначить одного из кандидатов на освободившуюся должность.

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футбол россия рфс евро сборная
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