Исполком РФС оценит выступление сборной России на Евро-2020 15 июля

Москва, 14 июля. Исполнительный комитет Российского футбольного союза (РФС) во время заседания, которое пройдет 15 июля, оценит выступление национальной сборной на Евро-2020.

Соответствующей информацией поделилась пресс-служба РФС. Российские футболисты на Евро-2020 заняли последнюю строчку в групповом этапе, что не позволило им квалифицироваться в первый раунд плей-офф. Министр спорта России Олег Матыцин и президент РФС Александр Дюков сообщили, что такой результат сборной является неудовлетворительным.

Недавно Станислава Черчесова уволили с поста главного тренера сборной России. РФС предстоит назначить одного из кандидатов на освободившуюся должность.