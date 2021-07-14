Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша

Москва, 14 июля. Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков призвал не торопиться тратить крупный денежный выигрыш, так как потребительские товары со временем теряют стоимость.

По мнению эксперта, в первую очередь следует погасить кредиты с высокой процентной ставкой. Вкладывать в покупку Исаков рекомендует не больше 30% от выигрыша. Потратиться можно на улучшение жилищных условий.

Остальные 70% выигрыша аналитик рекомендует использовать как капитал, на доходы от которого можно жить.

«По умеренно консервативному диверсифицированному портфелю можно рассчитывать на долгосрочную доходность на уровне выше инфляции на 2-4%. Рост капитала на уровне инфляции позволяет не сокращать текущее потребление в реальном выражении, а доходы сверх этого уровня можно тратить на жизнь», — сообщил агентству «Прайм» Исаков.

Ранее партнер агентства Savills в России Ирина Мошева заявила, что Великобритания лидирует в списке стран, популярных у россиян для инвестиций в недвижимость. По ее словам, такие инвесторы получают гарантированный доход в размере 7–10% годовых в валюте.