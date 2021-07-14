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Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша
Экономика
Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша
pixabay.com  /  Nattanan Kanchanaprat

Москва, 14 июля. Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков призвал не торопиться тратить крупный денежный выигрыш, так как потребительские товары со временем теряют стоимость.

По мнению эксперта, в первую очередь следует погасить кредиты с высокой процентной ставкой. Вкладывать в покупку Исаков рекомендует не больше 30% от выигрыша. Потратиться можно на улучшение жилищных условий.

Остальные 70% выигрыша аналитик рекомендует использовать как капитал, на доходы от которого можно жить.

«По умеренно консервативному диверсифицированному портфелю можно рассчитывать на долгосрочную доходность на уровне выше инфляции на 2-4%. Рост капитала на уровне инфляции позволяет не сокращать текущее потребление в реальном выражении, а доходы сверх этого уровня можно тратить на жизнь», сообщил агентству «Прайм» Исаков.

Ранее партнер агентства Savills в России Ирина Мошева заявила, что Великобритания лидирует в списке стран, популярных у россиян для инвестиций в недвижимость. По ее словам, такие инвесторы получают гарантированный доход в размере 7–10% годовых в валюте.

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финансы инвестиции накопления
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