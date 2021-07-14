Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 02:28
02:25
Экономика
Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша
02:22
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета
02:09
Экономика
Россия и Египет создадут рабочую группу для мониторинга ситуации с туристами
02:08
Технологии
Instagram проверит безопасность профиля по-новому
02:00
Шоу-бизнес
Быть коммунистом почетно: маркетолог Григорьев о желании Джеки Чана вступить в КПК
01:54
Общество
Родители оставили свою дочь на необитаемом острове за плохое поведение
01:49
Спорт
Реформу российского футбола помогут провести голландцы
01:47
Шоу-бизнес
Популярный российский комик Орлов рассказал о гонорарах за концерты
01:43
Общество
Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными
01:15
Общество
Психологи составили план, как влюбленным решить конфликты раз и навсегда
Все новости

Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета
pxhere.com

Москва, 14 июля. Обладающий множеством полезных свойств кефир при регулярном употреблении способен укрепить иммунитет, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, на кефире можно проводить разгрузочные дни, но не чаще одного раза в неделю. Она отметила, что с кефиром хорошо сочетаются овощи и ягоды. Об этом информирует радио Sputnik.

Кефир воздействует на состояние кишечника, от которого зависит работа иммунитета. По словам диетолога, кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне.

По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, кефир способствует долголетию. Она отметила, что содержащиеся в кисломолочном продукте бактерии положительно влияют на иммунную систему человека.

Вернуться назад

иммунитет кефир продукт
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru