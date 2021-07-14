Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета

Москва, 14 июля. Обладающий множеством полезных свойств кефир при регулярном употреблении способен укрепить иммунитет, рассказала диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, на кефире можно проводить разгрузочные дни, но не чаще одного раза в неделю. Она отметила, что с кефиром хорошо сочетаются овощи и ягоды. Об этом информирует радио Sputnik.

Кефир воздействует на состояние кишечника, от которого зависит работа иммунитета. По словам диетолога, кефир является пробиотиком, он несет необходимые бактерии, которые помогают нашему иммунитету и определяют возможность организма справляться с патогенной флорой, которая приходит изнутри и извне.

По словам врача и телеведущей Елены Малышевой, кефир способствует долголетию. Она отметила, что содержащиеся в кисломолочном продукте бактерии положительно влияют на иммунную систему человека.