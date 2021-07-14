Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 02:28
02:25
Экономика
Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша
02:22
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета
02:09
Экономика
Россия и Египет создадут рабочую группу для мониторинга ситуации с туристами
02:08
Технологии
Instagram проверит безопасность профиля по-новому
02:00
Шоу-бизнес
Быть коммунистом почетно: маркетолог Григорьев о желании Джеки Чана вступить в КПК
01:54
Общество
Родители оставили свою дочь на необитаемом острове за плохое поведение
01:49
Спорт
Реформу российского футбола помогут провести голландцы
01:47
Шоу-бизнес
Популярный российский комик Орлов рассказал о гонорарах за концерты
01:43
Общество
Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными
01:15
Общество
Психологи составили план, как влюбленным решить конфликты раз и навсегда
Все новости

Россия и Египет создадут рабочую группу для мониторинга ситуации с туристами

  /   Обновлено: 14 июля 2021 02:09
Экономика
Россия и Египет создадут рабочую группу для мониторинга ситуации с туристами
Федеральное агентство новостей  /  Евгений Зубарев

Москва, 14 июля. Глава Ростуризма Зарина Догузова предложила создать российско-египетскую контактную группу для мониторинга ситуации с российскими туристами.

Как сообщает пресс-служба Ростуризма, во вторник в онлайн-режиме прошли переговоры с египетской делегацией во главе с министром древностей и туризма Халедом аль-Анани. Российскую сторону представили Догузова и глава Роспотребнадзора Анна Попова, которые подчеркнули, что самым важным вопросом является безопасность россиян, «что особенно важно в условиях текущей эпидемиологической ситуации».

В Египет отправится российская делегация из сотрудников Ростуризма, Роспотребнадзора и других ведомств «для совместной оценки эпидемиологической ситуации, профилактических мероприятий в местах размещения туристов, возможностей лабораторий и медицинских учреждений». Догузова во время переговоров предложила создать российско-египетскую контактную группу, чтобы на постоянной основе следить за ситуацией и обмениваться информацией, связанной с российскими туристами.

Президент РФ Владимир Путин 8 июня отменил действие указа от 2015 года, запрещающего полеты российских авиакомпаний на египетские курорты. Запрет был связан с отсутствием гарантий безопасности полетов после крушения в результате теракта российского авиалайнера в октябре 2015 года. В настоящее время проблемы с безопасностью устранены, и полеты возобновляются, чем уже готовы воспользоваться туроператоры.

Неделей ранее советник египетского посольства в Москве Ахмад Абд-Элмуиз сообщил, что российским туристам, направляющимся на курорты в Египет, будут предоставлять визы по прилету в аэропорт. Для этого требуется заранее записаться на портале дипмиссии. Мера связана с распространением коронавируса. Учреждения работают постоянно и готовы выдавать любое количество виз, добавил Абд-Элмуиз.

Вернуться назад

туристы египет роспотребнадзор ростуризм догузова
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru