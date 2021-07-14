Instagram проверит безопасность профиля по-новому

Москва, 14 июля. Соцсеть Instagram запустила новую функцию Security Checkup, которая позволит обеспечить большую безопасность пользователей, сообщается в блоге компании.

«Security Checkup предложит людям, чьи учетные записи могли быть взломаны, пройти несколько этапов, необходимых для защиты аккаунта», — говорится в сообщении соцсети.

Среди этих этапов: проверка активности входа в систему, просмотр информации профиля, подтверждение учетных записей, которые разделяют данные для входа, и обновление контактной информации для восстановления учетной записи (телефон, электронная почта).

В соцсети напомнили, что есть несколько простых шагов, которые позволят защитить аккаунты от взлома. Первое и самое главное: необходимо включить двухфакторную аутентификацию. Стоит также проверить, актуальны ли до сих пор номер телефона и адрес электронной почты, привязанные к аккаунту.

«Эти шаги позволяют восстановить вашу учетную запись, даже если ваша информация была изменена хакером», — напомнили разработчики.

В соцсети напомнили, что Instagram никогда не будет направлять пользователям сообщения с просьбой назвать логин и пароль от учетной записи. Мошенники иногда, прикрываясь именем компании, сообщают пользователям, что их учетная запись находится под угрозой блокировки, что пользователь нарушает политику в отношении интеллектуальной собственности или что фотографии публикуются в других местах. Эти сообщения часто являются мошенничеством и нарушают правила компании. Также для защиты аккаунта разработчики советуют включить запрос на вход.

Ранее стало известно, что функция добавления музыки в stories Instagram появилась в России. Руководство соцсети официально не объявляло об изменениях. Владельцы российских аккаунтов в Instagram могут выбирать для своих сторис музыку из библиотеки треков. В списке содержится множество русскоязычных и зарубежных песен.