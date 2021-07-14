Родители оставили свою дочь на необитаемом острове за плохое поведение

Пекин, 14 июля. Мужчина и женщина из города Чэнду в юго-западном Китае привезли на необитаемый пустынный остров свою 13-летнню дочь «в воспитательных целях».

Об этом сообщила китайская газета GlobalTimes. Согласно данным, остров был расположен в 2400 км от города, где проживала семья. После двух проведенных дней на острове, девочка попросила помощи у рыбака, так как «не могла больше выносить суровых условий». Из еды у семьи с собой были только крекеры и вода.

Местный рыбак вызвал полицию, которая отвезла их домой. По рассказам родителей, у девочки были ментальные проблемы, из-за которых она бросила школу. По рекомендации психолога, поездка на остров должна была стать «психологическим упражнением в экстремальных условиях».

Недавно семья с маленьким ребенком пропала на озере Ханка в Приморье во время прогулки на лодке. В ходе поисково-спасательной операции супругов нашли мертвыми спустя сутки.