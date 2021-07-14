Реформу российского футбола помогут провести голландцы

Москва, 14 июля. Российский футбольный союз представил варианты реформирования системы российского футбола. На помощь придет голландская компания.

Как сообщает пресс-служба РФС, в апреле союз подписал соглашение с нидерландской компанией Hypercube.

«Именно она спроектировала успешные реформы в Эредивизи, в чемпионатах Бельгии, Дании, Австрии — и каждый раз эти реформы приводили к подъему лиг в таблице коэффициентов УЕФА, росту теле- и спонсорских контрактов», — подчеркнули в РФС.

Сейчас Hypercube анализирует все возможные данные, чтобы оценить клубный футбол России. Представителям компании предстоит решить, как сделать российские лиги привлекательнее для зрителя и рекламодателей, как сделать российский чемпионат интенсивнее, нежны ли корректировки системы «осень-весна», как сказывается на футболе в РФ лимит на легионеров.

«В экономическом смысле наш футбол стагнирует: суммарные бюджеты клубов РПЛ, ФНЛ и ПФЛ уже много лет подряд находятся на одной и той же отметке. <…> В спортивном смысле ситуация настораживает еще сильнее. При текущей тенденции выступлений клубов Россия к 2023 году выпадет из первой десятки рейтинга коэффициентов УЕФА, а к 2024-му опустится на 21-е место», — отметили в РФС, подчеркивая необходимость реформ в этом виде спорта.

На данный момент РФС рассматривает четыре альтернативных формата системы российского футбола. В федерации уверены, что реформа повысит интерес к матчам, особенно во второй части сезона. Форматы предполагают «больше матчей между прямыми конкурентами в таблице», избавление от «пустых» игр.

Анализ влияния лимита на легионеров, проведенный специалистами Hypercube, показал, что российские клубы переплачивают не только иностранцам, но и российским футболистам. Компания советует отказаться от количественных ограничений, но при этом повысить конкуренцию за место в составе и добавить материальный стимул для развития молодых игроков.

В РФС подчеркнули, что пока «нет никаких решений», федерация лишь изучает проделанную работу и оценивает возможность улучшить результаты. Каждый желающий может изучить представленные форматы реформ и оставить свои комментарии в специальной анкете.

Необходимость реформирования системы подготовки российских футболистов вновь обсуждают после провала сборной РФ на Евро-2020. Ранее бывший профессиональный футболист, диакон Юрий Роденков в беседе с ФАН отметил, что проблема неважного выступления кроется не только в тренере, но и в невысоком уровне внутреннего чемпионата. Он отметил, что матчи российских команд «неинтересно смотреть», «в целом уровень нашего футбола снизился за последние десять лет, сократилось и финансирование». Экс-футболист предположил, что для создания сильной национальной сборной, «необходимо начать с нуля, как когда-то Германия и Испания»: изменить систему подготовки, действовать грамотно.