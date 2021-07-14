Популярный российский комик Орлов рассказал о гонорарах за концерты

Москва, 14 июля. Российский стендап-комик Сергей Орлов в интервью журналисту Юрию Дудю раскрыл гонорары за свои выступления.

По словам Орлова, за один концерт он получает от 200 до 250 тысяч рублей. Комик считает, что «не заслужил все, что у него есть».

«Я думаю, что все деньги, которые мне платят — это сугубо везение, завтра этого не будет, и мне нужно их сложить куда-то в кладовку», — сообщил Орлов, признавшись, что боится остаться без работы.

Кроме того, комик рассказал о покупке квартиры в Москве за 5,5 миллиона рублей и отметил, что хотел бы приобрести жилье недалеко от центра столицы.

Ранее комик Нурлан Сабуров объяснил, почему его коллега Рустам Саидахмедов, известный под псевдонимом Рептилоид, больше не участвует в проекте «Что было дальше?».