Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными

Москва, 14 июля. Яркая реклама, суперакция или ссылка на сервис с заманчивым предложением может привести пользователя на сайт мошенников.

Человек может оказаться на поддельном сайте, который будет выглядеть как точная копия настоящего. Однако введенные данные попадут в руки злоумышленников, рассказала старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко в беседе с «Прайм».

«Вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу», — добавила специалист.

Кроме того, при загрузке данных с такого сервиса можно случайно установить на компьютер вредоносное ПО. Единственное, что может выдать аферистов — неправильная ссылка в адресной строке, например, перепутанные буквы в названии сайта, поэтому их лучше тщательно сверять, посоветовала эксперт.

Недавно мошенники научились узнавать остаток на счету клиента банка при помощи голосового помощника. Случаи такого обмана участились в Подмосковье.