Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 02:27
02:25
Экономика
Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша
02:22
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета
02:09
Экономика
Россия и Египет создадут рабочую группу для мониторинга ситуации с туристами
02:08
Технологии
Instagram проверит безопасность профиля по-новому
02:00
Шоу-бизнес
Быть коммунистом почетно: маркетолог Григорьев о желании Джеки Чана вступить в КПК
01:54
Общество
Родители оставили свою дочь на необитаемом острове за плохое поведение
01:49
Спорт
Реформу российского футбола помогут провести голландцы
01:47
Шоу-бизнес
Популярный российский комик Орлов рассказал о гонорарах за концерты
01:43
Общество
Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными
01:15
Общество
Психологи составили план, как влюбленным решить конфликты раз и навсегда
Все новости

Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными
Общество
Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными
pixabay.com  /  FirmBee

Москва, 14 июля. Яркая реклама, суперакция или ссылка на сервис с заманчивым предложением может привести пользователя на сайт мошенников.

Человек может оказаться на поддельном сайте, который будет выглядеть как точная копия настоящего. Однако введенные данные попадут в руки злоумышленников, рассказала старший аналитик Positive Technologies Ольга Зиненко в беседе с «Прайм».

«Вас обязательно попросят о чем-то: ввести учетные данные, оплатить что-то банковской картой, установить программу», добавила специалист.

Кроме того, при загрузке данных с такого сервиса можно случайно установить на компьютер вредоносное ПО. Единственное, что может выдать аферистов неправильная ссылка в адресной строке, например, перепутанные буквы в названии сайта, поэтому их лучше тщательно сверять, посоветовала эксперт.

Недавно мошенники научились узнавать остаток на счету клиента банка при помощи голосового помощника. Случаи такого обмана участились в Подмосковье.

Вернуться назад

мошенники сайт ссылка
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru