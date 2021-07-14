Психологи составили план, как влюбленным решить конфликты раз и навсегда

Разногласия, которые так или иначе возникают во всех парах, нужно решать, иначе негативные эмоции будут копиться как снежный ком.

Авторы книги «Трудные диалоги» Керри Паттерсон, Джозеф Гренни, Рон Макмиллан и Эл Свитцлеp озвучили простые инструменты, которые позволяют разрешить конфликты в семье. Портал «Лайфхакер» разобрал схему на примере проблемных отношений условной пары — Ирины и Олега.

В основе их конфликта — неравномерное распределение домашних обязанностей. Основную массу дел несет на своих плечах Ирина, Олег же привык находить отговорки, чтобы не выполнять домашние обязанности. Оба они работают, поэтому, считает Ирина, домом должны тоже заниматься вместе.

Поведение в конфликтной ситуации

1. Начать с себя

Психологи советуют в первую очередь максимально честно ответить для себя на несколько вопросов. В частности, решить, чего хочется получить для себя в результате конфликта. Например: «Хочу больше времени на отдых и любимые занятия», «Хочу справедливого распределения домашних обязанностей». Также стоит подумать, что должен добиться в этой ситуации оппонент. К примеру, чтобы у Олега оставалось время на отдых. Разобравшись в мотивах, можно приступать к диалогу.

2. Следите за сигналами

Крайне важно вести диалог на равных, общаться спокойно, откровенно и уважительно. Но часто эмоции берут вверх. Есть несколько признаков, которые помогут распознать момент утраты доверия и безопасности.

Обратите внимание на сжатые кулаки, сдвинутые брови, слезы, ком в горле, дрожащий голос. Вас или вашего партнера начинают захлестывать такие эмоции, как страх, обида, гнев, печаль. В поведении прослеживается безразличие, категоричность, навешивание ярлыков, оскорбления, угрозы.

pixabay.com / @RyanMcGuire

3. Восстановить безопасность

Распознав эти сигналы, срочно восстановите безопасность. Если вы перешли границы, извинитесь перед собеседником. Уточните свою позицию.

«Я вовсе не хочу сказать, что ты лентяй, я замечаю и ценю твою помощь. Я хочу сказать, раз мы оба работаем, было бы справедливо разделить домашние обязанности поровну», — приводят авторы пример поведения.

Инициатор разговора может предложить найти общую цель, которая бы отвечала интересам всех.

4. Контроль над эмоциями

Эмоциональные споры не приведут к решению конфликта. Чтобы не поддаться гневу или страху, можно задавать себе вопросы, которые помогут иначе взглянуть на ситуацию: со стороны оппонента.

5. Уважайте друг друга

Психологи советуют оперировать в споре фактами, а не оценками. К примеру, Ирина не называет Олега лентяем, ищущим отговорки, а напоминает, что последние три раза он отказался помочь ей с уборкой, и девушка наводила порядок в одиночестве.

Перед тем, как делать какие-то выводы, стоит описать цепочку событий, которые привели вас к этим мыслям. Имеет смысл также избегать категоричности. Мнение собеседника может отличаться от вашего, и он имеет на это полное право.

6. Слушайте

Дайте своему собеседнику возможность выговориться, не перебивайте и не отвлекайтесь. Обратите внимание на невербальные признаки. Если выражение лица или действия собеседника противоречат тому, что он говорит — укажите на несоответствие.

Если в разговоре ваш оппонент произнес мысль, с которой вы согласны, скажите ему об этом. Иногда стороны спорят из‑за совершенно незначительных разногласий, упуская из виду, что в основных моментах они друг с другом согласны.

7. Составьте план

Все договоренности так и останутся незначительными, если вы не придете к совместному решению. Составьте план по реализации задуманного, описав конкретные шаги. К примеру, Ирина и Олег, чтобы минимизировать затраты времени и сил на уборку, договорились отложить деньги на бытовую технику (посудомойку, робот‑пылесос), привлекать клининговую службу, совместно готовить ужины, выделять по 15 минут на уборку в будни.

ФБА «Экономика сегодня» / Надежда Дроздова

Если решить конфликт не получается

Не всегда мы можем справиться с эмоциями и открыться для своего партнера. Психологи выделили три неблагоприятных исхода конфликтной ситуации: уход от конфликта, конфронтация и принуждение. Для каждой из ситуаций есть решения.

Уход от разговора

Пока человек занят или испытывает слишком сильные эмоции, начинать разговор не стоит. Но надо иметь в виду, что он может пытаться избегать диалога. В таких случаях стоит быть настойчивее и попытаться установить конкретные сроки для предстоящей беседы.

Попытайтесь выяснить, почему собеседник избегает разговора. Возможно у него был негативный опыт или некоторые темы для него некомфортны в силу воспитания (например, секс). Помните, что важно сохранить безопасную атмосферу: не давите, не обвиняйте, не критикуйте.

Объясните партнеру, что для вас важно обсудить проблему именно сейчас, иначе негативные эмоции будут копиться. Если партнер без веских причин демонстрирует равнодушие, стоит задуматься, нужны ли вам такие отношения.

Конфронтация

Когда добиться решения не получается, диалог перерастает в скандал. Установив общие правила, вы сможете не выходить за рамки конструктивной беседы. Еще один способ решения проблемы: пригласить модератора, который поможет направить диалог в мирное русло. Им может стать семейный психолог или, к примеру, коллега. Важно, чтобы этот человек не был заинтересован в конфликте.

Принуждение

Принуждение можно назвать наименее благоприятным исходом конфликта: участник демонстрирует неуважение к вашим потребностям и нетерпимость к чужим взглядам. Он ставит условия, даже понимая, что это может грозить полным разрывом отношений: «терпи или уходи», «подчиняйся или жди последствий».

В этом случае психологи советуют попытаться объяснить оппоненту, что подобная категоричность неуместна: решение можно найти общими усилиями. Если никаких изменений не добиться, опять же стоит задуматься, нужны ли вам неравноправные отношения, где постоянно приходится терпеть и уступать.

freepik.com / freepik

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