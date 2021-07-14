Украинские горняки перекрыли трассу из-за долгов по зарплате

Киев, 14 июля. Долги по зарплате вынудили горняков перекрыть трассу в Кировоградской области Украины.

Работники трех шахт Кировоградской области не стали спускаться под землю, требуя выплаты зарплаты. Некоторые перекрыли трассу около поселка Смолино. Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Telegram-канале.

«Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях», — написал он.

Заработный долг составляет 3 млн долларов. Также вблизи пгт Смолино двое суток протестуют горняки шахты «Новоконстантиновская».

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