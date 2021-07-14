Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 02:27
02:25
Экономика
Россиянам дали советы по приумножению крупного выигрыша
02:22
Общество
Диетолог Соломатина рассказала о пользе кефира для укрепления иммунитета
02:09
Экономика
Россия и Египет создадут рабочую группу для мониторинга ситуации с туристами
02:08
Технологии
Instagram проверит безопасность профиля по-новому
02:00
Шоу-бизнес
Быть коммунистом почетно: маркетолог Григорьев о желании Джеки Чана вступить в КПК
01:54
Общество
Родители оставили свою дочь на необитаемом острове за плохое поведение
01:49
Спорт
Реформу российского футбола помогут провести голландцы
01:47
Шоу-бизнес
Популярный российский комик Орлов рассказал о гонорарах за концерты
01:43
Общество
Россиянам рассказали, какие ссылки в интернете могут быть опасными
01:15
Общество
Психологи составили план, как влюбленным решить конфликты раз и навсегда
Все новости

Украинские горняки перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Общество
Украинские горняки перекрыли трассу из-за долгов по зарплате
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Киев, 14 июля. Долги по зарплате вынудили горняков перекрыть трассу в Кировоградской области Украины.

Работники трех шахт Кировоградской области не стали спускаться под землю, требуя выплаты зарплаты. Некоторые перекрыли трассу около поселка Смолино. Об этом рассказал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в Telegram-канале.

«Люди отказались спускаться в шахту, потому что справедливо считают, что подвергают опасности себя и других из-за того, что вынуждены работать впроголодь в сверхтяжелых условиях», написал он.

Заработный долг составляет 3 млн долларов. Также вблизи пгт Смолино двое суток протестуют горняки шахты «Новоконстантиновская».

Ранее эксперт по энергетике Валентин Землянский рассказал, как Украина оказалась в «газовом кольце». Россия совместно с европейскими странами ловко смогла лишить Украину доходов от транзита газа.

Вернуться назад

зарплата долги горняки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru