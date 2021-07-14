Путин выразил обеспокоенность о начале работы по проекту «Анти-Россия»

Москва, 14 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что началась активная работа по проекту «Анти-Россия». По его словам, это не может не вызвать обеспокоенности.

Путин на следующий день после выхода статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» дал комментарии о смысле и целях написания материала. По его словам, проект «Анти-Россия» начался еще в средние века и продолжается сегодня, сказал президент в эфире телеканала «Россия-1».

«Цель-то простая, я там пишу — разделяй и властвуй. Перед Первой мировой войной стояла простая цель у потенциальных противников России: просто ослабить страну», — сказал он.

Также он заявил, что активизация работы по проекту началась из-за условий, которые сейчас складываются качественно.

«Судя по всему, началась активная работа по проекту «Анти-Россия», это, конечно, не может не вызывать у нас определенного беспокойства», — прокомментировал глава РФ.

Также в своей статье об Украине Президент России Владимир Путин заметил сходство современного украинского руководства с хамелеонами.