Власти Гренландии вновь ввели масочный режим в общественных местах

Нуук, 14 июля. Власти Гренландии решили вновь ввести ряд ограничительных мер в связи с выявлением 13 новых случаев заражения коронавирусом за несколько дней, сообщила телерадиокомпания KNR.

С 16:00 вторника (21:00 по московскому времени) на острове обязательно ношение масок в магазинах, общественных местах, такси, общественном транспорте, на борту самолета и на кораблях.

Магазинам разрешено принимать не более половины от нормального числа покупателей. В ресторанах допускается присутствие не более 20 посетителей, еще 20 клиентов могут расположиться на террасе в случае ее наличия. Такое же ограничение распространяется на церкви.

Ограничительные меры будут действовать до 16 июля, но местные власти не исключают их дальнейшее продление.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Правительство РФ пока не планирует ужесточать ограничения для тех, кто не привился от COVID-19. По его словам, не планируется введение особых ограничений для не принимавших участие в массовой вакцинации, однако отдельные меры уже внедряются на уровне региональных властей.