Судья рассказал, будет ли искусственный интеллект выносить приговор в России

Москва, 14 июля. Искусственный интеллект уже задействован в распределение дел в суде. Возможность его внедрения в вынесение приговоров прокомментировал судья Вячеслав Корсаков.

По его словам, внедрение искусственного интеллекта в суд для вынесения приговоров маловероятно. Загрузить в машину кодексы, ввести данные по делу и получить готовый вердикт не получится, потому что это постоянно развивающаяся материя, которая основывается на справедливости, гуманизме и внутренней убежденности, а такие качества нельзя вложить в машину.

Искусственному интеллекту возможно поручить решение технических проблем или осуществление логистики судебных процессов, а также использовать машину для ведения аудио- и текстового протокола судебного заседания, сказал Корсаков в интервью «Российской газете».

Недавно компания по разработке решений компьютерной безопасности ESET рассказала о главной опасности развития искусственного интеллекта.