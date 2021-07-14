Минэкономразвития выступил против продажи единственного жилья должников

Москва, 14 июля. В Минэкономразвития высказались против продажи единственного жилья граждан, имеющих долги перед банками и микрофинансовыми организациями (МФО).

Министерство направило соответствующий отзыв на проект закона об обращении взыскания на роскошное жилое помещение в Минюст, сообщает газета «Известия». В Минэкономразвития считают, что законопроект нарушает баланс интересов кредиторов и должника, а также увеличивает социальную незащищенность граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

В ведомстве предлагают продавать единственное жилье лишь в случаях, когда человек задолжал физлицу. Кроме того, Минэкономразвития выступает за установление федерального норматива жилплощади, при превышении которого она может быть признана роскошной.

Ранее специалисты Минэкономразвития предупредили, что после первого случая продажи единственного жилья должника в России могут появиться новые схемы по отъему жилья. Новые правила позволяют отнимать у должников жилье, площадь которого превышает региональные нормы.