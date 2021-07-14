Водителям объяснили, как взыскивать ущерб с несовершеннолетних виновников ДТП

Москва, 14 июля. Возместить ущерб от ДТП с несовершеннолетним можно не только по каско, но и по ОСАГО, рассказал директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахования» Александр Харагезов.

В случае ДТП с несовершеннолетним, передвигавшемся на велосипеде, моноколесе, самокате и прочих подобных средствах транспорта, в первую очередь необходимо вызвать ГАИ и зафиксировать повреждения. В случае, если автомобилист имеет полис каско и по постановлению он не является виновником столкновения, страховая компания оплатит ему убыток, а потом в порядке суброгации в соответствии со ст. 15, 965, 1064, 1079, 1073 ГК РФ взыщет сумму оплаченного ущерба с виновника.

«Если виновник ДТП — несовершеннолетнее лицо, суброгация выставляется его законному представителю», — цитируют «Известия» Харагезова.

Ранее сообщалось, что с начала года количество дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов и подобных средств передвижения выросло почти втрое.