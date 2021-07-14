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Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома

  /   Обновлено: 14 июля 2021 00:31
Общество
Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома
pixabay.com

Москва, 14 июля. Эксперты рассказали «Известиям», почему в России выгодно воровать металлолом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что житель Подмосковья украл и сдал в пункт приема черных металлов шесть центнеров запчастей для сельхозтехники. Этот случай не единственный.

Эксперты считают, что виной всему повышенный спрос на металлы и правовой вакуум. Если еще год назад за тонну лома можно было получить около десяти тысяч рублей, то сейчас в столичном регионе можно выручить до 25 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».

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