Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома

Москва, 14 июля. Эксперты рассказали «Известиям», почему в России выгодно воровать металлолом.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что житель Подмосковья украл и сдал в пункт приема черных металлов шесть центнеров запчастей для сельхозтехники. Этот случай не единственный.

Эксперты считают, что виной всему повышенный спрос на металлы и правовой вакуум. Если еще год назад за тонну лома можно было получить около десяти тысяч рублей, то сейчас в столичном регионе можно выручить до 25 тысяч рублей. Об этом сообщают «Известия».