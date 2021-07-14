Россияне активно подают заявки на школьные выплаты через госуслуги

Москва, 14 июля. Около 5 млн родителей подали заявления на новые выплаты в 10 тыс. рублей для детей школьного возраста.

С 11 июля «Госуслуги» высылают уведомления о единовременных выплатах, уже 4,9 млн граждан, имеющих право на эти выплаты, получили уведомления с готовым предзаполненным заявлением, который нужно только проверить и отправить. Об этом информируют «Известия».

Уведомления смогут получить те граждане, которые уже использовали сервис. С 14 июля родители самостоятельно смогут заполнить форму заявления на выплаты на сайте «Госуслуги». Получить выплату смогут родители, усыновители и опекуны детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Экономист рассказал, что обесценивание денег пенсионеров исключено, поскольку Конституция РФ этого не допустит. Отмечается, что индексация пенсий по итогам 2021 года может составить почти 6% — в соответствии с ожидаемой инфляцией.