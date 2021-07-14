Плавающие ставки по ипотеке предложили запретить в России

Москва, 14 июля. В Совете Федерации разработали законопроект о запрете в стране плавающих ставок по некоторым видам кредитов, включая ипотечные.

Запрет предлагают ввести в целях защиты интересов берущих кредиты физических лиц. Плавающую процентную ставку могут запретить по выданным на срок до года или свыше 20 лет потребительским кредитам, сообщает газета «Известия».

Проект закона подготовил вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Документ в ближайшее время направят на рассмотрение Государственной думы. Запрет плавающих ставок по некоторым видам потребительского кредита предлагается ввести с 1 апреля 2022 года.

Инициатива касается случаев, где сумма предоставляемого потребительского кредита или сумма обязательства нему не превосходит установленный Правительством России минимальный размер.

Ранее в пресс-службе вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщили, что банки выдали за первое полугодие ипотечных кредитов на рекордные 2,7 трлн рублей. В денежном выражении показатель превысил уровень первых шести месяцев прошлого года на 74%, а в количественном — на 44%.