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Ряд банков упростил условия получения ипотеки в России

  /   Обновлено: 14 июля 2021 00:28
Экономика
Ряд банков упростил условия получения ипотеки в России
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 14 июля. Банки смягчили условия по оформлению ипотеки. Теперь ее разрешили оформлять молодым людям с 18 до 21 года.

Крымский РНКБ разрешил молодым людям оформлять ипотеку с 18 до 21 года, а в «Абсолюте» теперь жилищные кредиты могут оформить люди до 70 лет. ВТБ и ПСБ тоже упростили условия по ипотечному кредитованию. Об этом сообщают «Известия».

РНКБ при этом убрал лимит по количеству подобных займов на одного человека, а также отменил требование по общему стажу работы и снизил период трудоустройства до трех месяцев. Таким образом кредитная организация рассчитывает повысить объем кредитования в 2021 году.

«Абсолют Банк» разрешил людям до 75 лет быть созаемщиками. Таким образом, пожилые родители смогут брать кредит вместе с детьми.

Ранее сообщалось, что условия жилищного кредитования в регионах становятся все более жесткими. В мае только 11 субъектов РФ предлагали ставку ниже 7%. Месяцем ранее этот показатель составлял 14 регионов.

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