Туристы отказались от 50% поездок на Кубань

Краснодар, 14 июля. Российские туристы отказались примерно от 50% поездок на Кубань после 1 августа.

Туристы отдали свое предпочтение Крыму и Абхазии, число забронированных поездок в эти направления увеличилось на 20–30%, передают «Известия» . С 1 августа туристы, которые планируют отдохнуть на Кубани, обязаны предъявить сертификат о прививке против коронавирусной инфекции, справки о вакцинации первой дозой или документ о том, что путешественник за полгода переболел.

Около 50% туристов отказались от поездок на Кубань, сообщил генеральный директор «Розовый слон» Алексан Мкртчян. Он добавил, что остальные путешественники собираются сделать прививку, чтобы не потерять средства.

Недавно RT писал, что на Кубани объяснили требования к туристам о прививках в течение трех дней. Сообщается, что неважно, где прошла вакцинация.