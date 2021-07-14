Мошенники научились пользоваться голосовым помощником-роботом банков

Москва, 14 июля. Эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям» о том, как мошенники научились узнавать через голосового помощника банка номера карт и остатки средств на счетах.

Уязвимость подтвердили клиенты «Сбера». Их финансовая информация таким образом становилась известна третьим лицам. Благодаря полученной информации злоумышленникам легче убедить вероятную жертву в том, что нужно назвать код из СМС или перевести деньги на чужой счет.

ЦБ РФ в минувшем году предупредил банки о рисках несанкционированного доступа к финансовым данным через голосового робота-ассистента. В «Сбере» сообщили «Известиям», что проводят проверку.