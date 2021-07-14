Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 00:57
00:50
Политика
Путин выразил обеспокоенность о начале работы по проекту «Анти-Россия»
00:49
Общество
Власти Гренландии вновь ввели масочный режим в общественных местах
00:47
Общество
Судья рассказал, будет ли искусственный интеллект выносить приговор в России
00:40
Общество
Минэкономразвития выступил против продажи единственного жилья должников
00:33
Общество
Водителям объяснили, как взыскивать ущерб с несовершеннолетних виновников ДТП
00:31
Общество
Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома
00:30
Общество
Россияне активно подают заявки на школьные выплаты через госуслуги
00:28
Экономика
Ряд банков упростил условия получения ипотеки в России
00:24
Общество
Плавающие ставки по ипотеке предложили запретить в России
00:23
Общество
Часть штрафов с видеокамер могут отменить в России
Все новости

Мошенники научились пользоваться голосовым помощником-роботом банков
Общество
Мошенники научились пользоваться голосовым помощником-роботом банков
epp.genproc.gov.ru  /  Прокуратура Пермского края

Москва, 14 июля. Эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям» о том, как мошенники научились узнавать через голосового помощника банка номера карт и остатки средств на счетах.

Уязвимость подтвердили клиенты «Сбера». Их финансовая информация таким образом становилась известна третьим лицам. Благодаря полученной информации злоумышленникам легче убедить вероятную жертву в том, что нужно назвать код из СМС или перевести деньги на чужой счет.

ЦБ РФ в минувшем году предупредил банки о рисках несанкционированного доступа к финансовым данным через голосового робота-ассистента. В «Сбере» сообщили «Известиям», что проводят проверку.

Вернуться назад

банки сбер голосовой помощник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru