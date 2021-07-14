Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
14 июля 00:57
00:50
Политика
Путин выразил обеспокоенность о начале работы по проекту «Анти-Россия»
00:49
Общество
Власти Гренландии вновь ввели масочный режим в общественных местах
00:47
Общество
Судья рассказал, будет ли искусственный интеллект выносить приговор в России
00:40
Общество
Минэкономразвития выступил против продажи единственного жилья должников
00:33
Общество
Водителям объяснили, как взыскивать ущерб с несовершеннолетних виновников ДТП
00:31
Общество
Специалисты рассказали о борьбе с неуловимыми ворами металлолома
00:30
Общество
Россияне активно подают заявки на школьные выплаты через госуслуги
00:28
Экономика
Ряд банков упростил условия получения ипотеки в России
00:24
Общество
Плавающие ставки по ипотеке предложили запретить в России
00:23
Общество
Часть штрафов с видеокамер могут отменить в России
Все новости

Захарова обратила внимание на двойные стандарты правительства ФРГ к Косово
Политика
Захарова обратила внимание на двойные стандарты правительства ФРГ к Косово
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 14 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на двойные стандарты властей Германии по отношению к Косово.

Она в своем Telegram-канале написала, что на сайте МИД ФРГ говорится о сотнях тысячах нелегального стрелкового оружия и организованной преступности в Косово. При этом в СМИ попало письмо производителя вооружения «Хеклер и Кох» в Федеральный Совет Безопасности ФРГ о планах поставить туда еще одну партию оружия.

«То есть с одной стороны, германское правительство убедительно предупреждает своих граждан серьезно подумать перед тем, как посещать Косово. <...> С другой стороны, немецкие военно-промышленники совместно с тем же правительством готовят для края партии с автоматами», написала она.

Захарова отметила, что существует и третий вариант — МИД ФРГ знает, что немецкие производители нелегально продают в Косово оружие. Об этом ведомство и предупреждало. По ее словам, если это правда, то получается, что Берлин ценит жизни своих граждан больше, чем остальных жителей ЕС.

Захарова заявила о провале западного проекта «Косово». Об этом информировало издание «Взгляд».

Ранее стало известно, что власти самопровозглашенного Косово расширяют требования к Сербии. В частности, в соглашении сторон должно быть оговорено и членство Приштины в ООН.

Вернуться назад

захарова германия косово
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru