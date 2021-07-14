Захарова обратила внимание на двойные стандарты правительства ФРГ к Косово

Москва, 14 июля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на двойные стандарты властей Германии по отношению к Косово.

Она в своем Telegram-канале написала, что на сайте МИД ФРГ говорится о сотнях тысячах нелегального стрелкового оружия и организованной преступности в Косово. При этом в СМИ попало письмо производителя вооружения «Хеклер и Кох» в Федеральный Совет Безопасности ФРГ о планах поставить туда еще одну партию оружия.

«То есть с одной стороны, германское правительство убедительно предупреждает своих граждан серьезно подумать перед тем, как посещать Косово. <...> С другой стороны, немецкие военно-промышленники совместно с тем же правительством готовят для края партии с автоматами», — написала она.

Захарова отметила, что существует и третий вариант — МИД ФРГ знает, что немецкие производители нелегально продают в Косово оружие. Об этом ведомство и предупреждало. По ее словам, если это правда, то получается, что Берлин ценит жизни своих граждан больше, чем остальных жителей ЕС.

Захарова заявила о провале западного проекта «Косово». Об этом информировало издание «Взгляд».

Ранее стало известно, что власти самопровозглашенного Косово расширяют требования к Сербии. В частности, в соглашении сторон должно быть оговорено и членство Приштины в ООН.