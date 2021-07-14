Часть штрафов с видеокамер могут отменить в России

Москва, 14 июля. Если камера установлена на дороге не по ГОСТу, то штраф, зафиксированный такой камерой, могут отменить.

В случае нарушения административное дело по нему не может быть начато, а если оно уже запущено, то должно быть прекращено, сообщают «Известия».

Кабмин положительно оценил перспективу введения поправок «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП», которые изменят процедуру наказания водителей на превышение скорости и нарушение правил дорожного движения. Идея таких поправок стала актуальна из-за появления новых технических средств для фиксации ошибок вождения, которые спровоцировали увеличение числа необоснованных и некорректных штрафов.

Недавно автоэксперт предостерег от излишней вежливости водителей на дороге. По его мнению, она может стать причиной аварий.