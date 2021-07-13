Едва не выброшенного из окна ребенка вернули матери в Иркутске

Иркутск, 13 июля. Трехлетний ребенок, которого отец угрожал выбросить из окна квартиры на 14-м этаже, передан матери, заявила уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева.

В эфире телеканала «Россия-24» Афанасьева отметила, что с матерью и ребенком работает психолог.

«Ребенок передан маме, и с ними, конечно, проводится работа психолога по стабилизации их состояния, поэтому, я думаю, что сейчас он в самых надежных руках», — заявила Афанасьева.

Инцидент произошел в Иркутске, в жилом доме на Советской улице. Мужчина выбрался на карниз балкона и угрожал сбросить сына. Он простоял на карнизе более часа. Мужчина отпускал ребенка на балкон, но позже подтаскивал к окну. На месте находились сотрудники МВД, спасатели и психологи. В беседе с правоохранителями задержанный заявил, что хотел привлечь внимание жены.