Путин объяснил значение Союзного государства с Белоруссией

Москва, 13 июля. Союзное государство с Белоруссией — это уровень интеграции при полном сохранении суверенитета, сказал президент России Владимир Путин.

Лидер страны объяснил, что понятие не означает государство в прямом смысле. Об этом сообщает RT.

«Если сравнить с Евросоюзом, в Евросоюзе гораздо более глубокий уровень интеграции, чем у нас в рамках Союзного государства с Белоруссией ... И при полном сохранении суверенитета», — сказал Владимир Путин.

Путин ранее объяснил написание статьи об историческом единстве русских и украинцев. Глава государства назвал статью основанным «на исторических фактах, событиях, на исторических документах» аналитическим материалом. Он отметил, что занимаясь повседневными делами, люди, как правило, не задумываются об изложенных в статье проблемах.