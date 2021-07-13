София, 13 июля. В Евросоюзе возник дефицит газа, из-за чего эксперты обвиняют «Газпром» в шантаже, Однако жители Болгарии не согласились с этим утверждением.

После длинной зимы хранилища газа в Европе опустели. Российская компания «Газпром» могла бы нарастить поставки, но не делает этого. В ЕС уверены, что так РФ хочет надавить и завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако на самом деле поставщик голубого топлива из России лишь выполняет контрактные обязательства между «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». Об этом сообщает ИноСМИ.

«Не будет проблем, ЕС примет требования Путина, какими бы они ни были, и все нормализуется», — отметил padrino.

Пользователь otrqdnik утверждает, что на свободном рынке нельзя никого шантажировать. Есть газ из США, его можно свободно брать. По его мнению, Россия слишком долго нянчится с Украиной, которой пора бы вести себя, как подобает настоящему государству.

«Что посеешь, то и пожнешь», — написал Правилно.

Калчо Балчо считает, что Россия и США поделили между собой рынок, и поэтому Белый дом снял санкции с «СП-2». Теперь Польша и Украина будут лить крокодиловы слезы.

«Россия никого не шантажирует, прекратите эту глупую пропаганду, все знают, что все это из-за вмешательства США, нет ничего нового под солнцем: есть вмешательство — есть проблемы, но «независимые европейские страны и ЕС» так преисполнились независимостью, что стали даже сами вводить санкции — все, лишь бы доказать свою верность новым хозяевам», — отметил Факт.

Ранее кандидат исторических наук Антон Бредихин в интервью для Федерального агентства новостей заявил, что у Зеленского нет козырей против Донбасса, поскольку Киев не сможет отключить регион от газа.