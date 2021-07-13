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Путин высказался про общность русских, украинцев и белорусов
Политика
Путин высказался про общность русских, украинцев и белорусов
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин высказался про триединство русского, украинского и белорусского народов.

На следующий день после выхода статьи «Об историческом единстве русских и украинцев» Владимир Путин дал комментарий о смысле и целях написания материала.

Глава РФ заявил, что лучше всего триединство русского, украинского и белорусского народов иллюстрирует фраза «ты что, не русский?». По его словам, «выкорчевать религиозное сознание нашего народа» пытались еще в советские времена, однако триединство никуда не делось и не денется.

«Вот с президентом Белоруссии разговаривал, он говорит: «Когда в хоккей играем, один на другого рассердится, партнёр допускает ошибку, в сердцах кричат: ну ты что не понял что ли, ты что не русский?». Это идёт на автомате, от души, от сердца. Никуда это не делось, и никуда не денется», сказал президент в эфире телеканала «Россия-24».

Недавно президент России Владимир Путин написал статью об историческом единстве русских и украинцев, которая вызвала эффект «информационной бомбы».

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