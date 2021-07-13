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Путин: закон о коренных народах на Украине стал триггером к статье

  /   Обновлено: 13 июля 2021 23:47
Политика
Путин: закон о коренных народах на Украине стал триггером к статье
Global Look Press  /  Kremlin Pool

Москва, 13 июля. Принятый на Украине закон о коренных народах послужил одним из триггеров для появления статьи «Об историческом единстве русских и украинцев», заявил президент РФ Владимир Путин.

Ранее на сайте Кремля была опубликована статья Путина. В ней он оценил отношения между Украиной и Россией в контексте общей истории.

Путин сообщил, что причиной появления статьи, в том числе, стал принятый на Украине закон о коренных народах. В нем утверждается, что русские на территориях исторической России объявляются пришлыми.

«По сути, начинается их выдавливание с этой территории. Вот что происходит. И в том числе это было одним из триггеров появления этой статьи», заявил он в эфире телеканала «Россия-24».

Эксперт ранее заявил, что статья Путина предупреждение тем, кто хочет посеять раздор между русскими и украинцами. Об этом сообщает издание «Взгляд».

Ранее Путин сравнил современных правителей Украины с хамелеонами. Лидеры идут к высоким постам, обещая и распространяя одни идеи и цели, но, достигнув их, быстро «перекрашиваются».

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украина путин статья
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