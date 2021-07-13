Путин высказался о праве выхода из СССР

Москва, 13 июля. Российский лидер Владимир Путин назвал право выхода республик СССР самой опасной миной замедленного действия.

Путин на следующий день после выхода статьи об Украине прокомментировал ее содержание, смысл и цель написания. Об этом он рассказал журналистам.

«Я там прямо сказал, что самая опасная мина замедленного действия — это право свободного выхода республик Советского союза из единой страны», — сказал глава государства.

Владимир Путин также ответил на слова украинского коллеги о трубопроводе «Северный поток — 2». Российский президент отметил, что «нормандский формат» — это политическая площадка, на которой невозможно обсуждать коммерческие проекты, такие как «Северный поток — 2».