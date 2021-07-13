Путин сравнил современных правителей Украины с хамелеонами

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин в своей статье об Украине заметил сходство украинского руководства с хамелеонами.

Лидеры идут к высоким постам, обещая и распространяя одни идеи и цели, но, достигнув их, быстро «перекрашиваются» и начинают продвигать совсем иные мысли и ценности. Они перестают защищать интересы своего народа, а защищают интересы тех, кто «руководит и оплачивает их пребывание у власти», рассказал президент в эфире телеканала «Россия-24».

Также глава страны рассказал, что сподвигло его написать статью об Украине. По мнению политика, люди нечасто задумываются за повседневной суетой о том, что сейчас происходит в мире, в том числе и об отношениях с ближайшими соседями. Большой аналитический материал поможет осветить текущую ситуацию, считает Путин.