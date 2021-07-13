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Путин сравнил современных правителей Украины с хамелеонами
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Политика
Путин сравнил современных правителей Украины с хамелеонами
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин в своей статье об Украине заметил сходство украинского руководства с хамелеонами.

Лидеры идут к высоким постам, обещая и распространяя одни идеи и цели, но, достигнув их, быстро «перекрашиваются» и начинают продвигать совсем иные мысли и ценности. Они перестают защищать интересы своего народа, а защищают интересы тех, кто «руководит и оплачивает их пребывание у власти», рассказал президент в эфире телеканала «Россия-24».

Также глава страны рассказал, что сподвигло его написать статью об Украине. По мнению политика, люди нечасто задумываются за повседневной суетой о том, что сейчас происходит в мире, в том числе и об отношениях с ближайшими соседями. Большой аналитический материал поможет осветить текущую ситуацию, считает Путин.

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Владимир Путин украина статья
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