Цены на свинину и птицу могут снизиться в России

Москва, 13 июля. Стоимость на мясо и птицу может понизиться за счет восстановления темпов производства. Об этом сообщил руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Благодаря восстановлению объемов производства продуктов из мяса и птицы, цены на товары стабилизируются, а в перспективе темпы прироста могут привести даже к снижению стоимости, сказал Юшин в эфире телеканала РБК.

Недавно директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина рассказала, как могут измениться цены на продовольственные товары в РФ. Специалист отметила возможность падения стоимости у производителей подсолнечного масла, муки и хлеба, а также снижение стоимости на плодоовощную продукцию.