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Путин объяснил написание статьи об историческом единстве русских и украинцев
Политика
Путин объяснил написание статьи об историческом единстве русских и украинцев
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 13 июля. Президент России Владимир Путин заявил, что думал о написании статьи об Украине в течение нескольких месяцев.

Глава государства назвал статью основанным «на исторических фактах, событиях, на исторических документах» аналитическим материалом. Он отметил, что, занимаясь повседневными делами, люди, как правило, не задумываются об изложенных в статье проблемах.

«А ситуация требовала того, чтобы мы посмотрели повнимательнее на то, в каком мире мы живем, кто мы такие, каковы отношения с нашими ближайшими родственниками и соседями. Поэтому возникла эта идея именно в этой связи», цитирует Путина РИА Новости.

Статья президента «Об историческом единстве русских и украинцев» была опубликована на сайте Кремля 12 июля. В материале Путин заявил, что убежден в единстве российского и украинского народов и с уважением относится к украинскому языку и традициям. Глава государства отметил, что общее культурное наследие поделить невозможно, а возникшая между Россией и Украиной стена большая общая беда и трагедия.

Статья стала на Украине настоящей «информационной бомбой», сообщает корреспондент ФАН. Ее написанием Путин поставил в очень неудобное положение многих украинских политиков и чиновников.

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украина путин россия
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